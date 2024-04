Tchad : formation des producteurs du Logone Oriental sur l'assurance indicielle agricole

Dans la province du Logone Oriental, les producteurs agricoles pilotes ont été formés à l'utilisation de l'assurance indicielle agricole, un outil financier en phase pilote.



Cette assurance est basée sur des indices climatiques ou pluviométriques, couvrant notamment les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'indemnisation est déterminée à partir des données météorologiques spécifiques à la zone du projet.



Le Dr Essodina Takounda, consultant international, explique que la prime d'assurance est un montant que le producteur verse à l'assureur, calculé en fonction du taux de spéculation et du coût de production.



Un contrat est établi entre l'assureur et le producteur, incluant un barème d'indemnisation adapté aux besoins en eau de la culture et à la zone de culture. Dr Takounda a également abordé l'importance du choix des semences, soulignant que les erreurs dans ce domaine peuvent affecter la phase de floraison et ne sont généralement pas couvertes par l'assurance indicielle.



Le coordonnateur national du projet « Gestion communautaire des risques climatiques », Abraham Allonanga, a clarifié le fonctionnement de l'assurance en se basant sur les données pluviométriques. Il a expliqué le rôle du projet pendant cette phase pilote, les conditions d'accès à l'assurance, ainsi que le coût de production standard pour une culture donnée, qui détermine la somme assurée.



Abraham Allonanga a souligné que cette assurance permettrait aux producteurs de tisser des liens avec les institutions de microfinance, pour obtenir des crédits agricoles, facilitant ainsi les investissements dans des stratégies d'adaptation et la lutte contre les risques climatiques.



Il a aussi prodigué des conseils aux producteurs sur le respect des périodes de semis et les différentes phases de production. Ce soutien durant la phase pilote vise à aider les producteurs agricoles à s'organiser pour mieux gérer les risques dans le secteur agricole et à promouvoir une meilleure intégration dans la communauté.