Tchad : formation en gestion de conflits à Mongo, des capacités de médiation sociale renforcées

Des cadres de gestion des conflits, venus du Ouaddai, Batha et du Guera, ont participé à un atelier de formation de deux jours, organisé par l'ONG OXFAM, qui s'est tenu au centre Adetic de Mongo.



Les objectifs de cet atelier étaient de renforcer les capacités des structures de médiation sociale multi-acteurs existantes, de favoriser la cohabitation pacifique, de présenter les aspects juridiques de la résolution des conflits, de discuter des questions foncières et de la transformation des conflits, de développer des outils de gestion communautaire et de définir les rôles et les tâches des structures de médiation sociale.



Les participants ont également travaillé sur l'élaboration des plans d'action et la structure de synergie pour promouvoir la gouvernance foncière inclusive et la justice au Tchad. Cet atelier a été organisé dans le cadre d'un projet qui vise à renforcer la gouvernance foncière inclusive et la justice au Tchad.



La formation a permis de fournir aux participants des connaissances et des outils pratiques, pour mieux gérer les conflits dans leur communauté. Les aspects juridiques de la résolution des conflits ont également été présentés, afin de donner aux participants une compréhension claire des mécanismes de résolution des conflits et des voies de recours possibles.



La question foncière, souvent source de conflits au Tchad, a été particulièrement examinée. Les participants ont discuté des moyens de prévenir les conflits fonciers et de les résoudre de manière pacifique. Ils ont également échangé des expériences sur la façon de travailler avec les communautés, pour développer des plans d'action concrets qui permettront d'améliorer la gestion des conflits.



Enfin, la formation a permis aux participants de mieux comprendre les rôles et les tâches des structures de médiation sociale et la façon dont elles peuvent travailler ensemble pour promouvoir la cohabitation pacifique dans leur communauté. Les participants ont été invités à utiliser les connaissances et les outils acquis pendant la formation pour renforcer leur propre travail de médiation sociale.



L'organisation de cet atelier est un exemple concret des efforts déployés par les ONG pour renforcer la paix et la cohésion sociale au Tchad. Ce type de formation est essentiel pour aider les communautés à gérer les conflits de manière pacifique et à promouvoir une cohabitation harmonieuse entre les différents groupes de la société tchadienne.