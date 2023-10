Tchad : formation en informatique bureautique pour une trentaine de jeunes filles à Abéché

La présidente de l'Association, Salima Saleh Mahmoud, a expliqué que l'objectif de cette formation est de renforcer les compétences des jeunes filles en technologie de l'information et de la communication (TIC) sur une période de deux semaines. Elle a souligné l'importance croissante de l'informatique dans notre société moderne et a encouragé les participantes à tirer le meilleur parti de cette opportunité de formation. Salima Saleh Mahmoud a également annoncé que d'autres sessions de formation seront organisées à l'avenir, tout en sollicitant le soutien des autorités locales et des partenaires.



Le représentant de l'ADETIC d'Abéché, Mahamat Abdallah Samil, a affirmé que leur centre est ouvert à tous ceux et celles qui souhaitent apprendre l'informatique. Il a souligné que la formation en TIC est l'une des priorités de l'Adetic et a encouragé ceux qui rencontrent des difficultés avec les outils informatiques à se rendre dans leur centre.



Le Secrétaire Général de la Province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a exprimé sa gratitude envers l'Association "La Voix de la Femme" pour avoir organisé cette formation. Il a souligné l'importance de la maîtrise de l'informatique dans la société actuelle et a exhorté les jeunes filles à être assidues et attentives pour en bénéficier. La visite des salles de formation et la prise de photos ont marqué la fin de la cérémonie d'ouverture.