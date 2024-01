Tchad : formation essentielle pour la médiation des conflits agropastoraux à Bébédjia

Les participants se pencheront sur des documents concernant les techniques d'analyse des conflits, l'analyse et la médiation des conflits, ainsi que les qualités requises pour un médiateur communautaire et leur leadership.



Le chef de mission adjoint du centre Humanitaire et Dialogue (HD) de la République Centrafricaine et du Tchad, Tegviel Metuole Dabire, a salué l'engagement des membres du réseau communautaire de médiation de Bébédjia. Pour lui, cette session offre une opportunité de partage essentielle pour un travail cohérent dans le domaine de la médiation des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Il a également souligné l'importance de l'analyse des conflits pour une médiation efficace.



Le Maire intérimaire de la ville de Bébédjia, Korgoto Djekila Topodje, a ouvert les travaux en mettant l'accent sur la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs, un objectif promu par les plus hautes autorités du pays. Selon lui, les deux communautés sont condamnées à coexister pour un développement durable.



Il a souligné que les problèmes ne manquent pas dans la société, et a exhorté les participants à être attentifs et réceptifs aux méthodes de résolution des conflits qui seront présentées par le facilitateur, afin de les appliquer efficacement sur le terrain.



Le premier jour de la formation sera consacré au rôle, au fonctionnement et aux responsabilités des membres du réseau communautaire pour la médiation des conflits agropastoraux.