Tchad : formation sur la collecte et la remontée des données des faits d'état-civil à Am-Timan

Le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara représentant le gouverneur, a présidé ce 8 décembre 2022, l'ouverture officielle de l'atelier de sensibilisation et de formation sur la collecte et la remontée des données des faits d'état civil.



En février 2017, le Tchad a procédé avec l'appui technique et financier de l'Union européenne, le Haut commissariat des nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et le Fonds des nations unies pour l'enfance (UNICEF), à l'évaluation globale de son système national d'état-civil, réaffirmant ainsi les engagements pris à l'issue des différentes conférences des ministres en charge d'état-civil.



Selon le résultat de la sixième enquête par grappes à indicateurs multiples de 2019, 78% des enfants de moins d'un an et 74% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas enregistrés à l'état-civil.



Dans son intervention, Ngartoloum Bimian, Directeur des affaires politiques et de l'état-civil, représentant le Secrétaire général adjoint du Ministère de l'administration du territoire, informe que l'objectif de la mission se situe dans le cadre de la sensibilisation et de la formation des officiers et agents d'état-civil sur la collecte et la remontée des données des faits d'état-civil au niveau central.



Il ajoute que l'enregistrement des faits d'état-civil constitue la méthode classique la plus efficace et efficiente pour produire des statistiques pour la bonne prise de décision en matière de santé publique et de développement.



Officiant les travaux, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, déclare que la vision des plus Hautes Autorités s'exprime d'une part, de doter le Tchad d'un systėme d'état-civil performant, fiable et sécurisé, conforme aux standards internationaux, accessible à tous en produisant des données statistiques fiables pour permettre la planification des projets de développement et, d'autre part, de donner au système d'état civil à cette ère de transition, une place de choix dans le processus de développement du pays.



En dépit des efforts fournis dans la mise en oeuvre de ce plan stratégique, plusieurs défis restent à relever en termes d'efficacité, d'accessibilité, de coopération et d'insertion entre toutes les structures dans l'offre des services de performance, du système d'état-civil et de production des statistiques.