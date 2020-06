Tchad : formations adaptées au système LMD, "le système actuel est devenu obsolète"

Ils ont demandé entre autres de multiplier ce genre de formation, de renforcer l'UNABA en matériels didactiques et en enseignants spécialistes pour développer les bases pratiques de la formation, mais aussi d'élaborer des textes relatifs à l'encadrement du suivi et à la soutenance des rapports et des mémoires des étudiants.



En mettant un terme aux travaux, le représentant du président de l'UNABA, Dr. Ali Mahamat Oumarou, s'est réjouit du bon climat qui a prévalu durant les travaux de l'atelier. Pour lui, le présent séminaire permettra de réadapter les offres de formation, conformément aux exigences du système LMD.



Dr. Ali Mahamat Oumarou a rappelé que le système actuel qui est devenu obsolète, très coûteux en terme de temps et d'efforts, est en proie aux erreurs et aux pertes d'informations.