Tchad : future zone économique spéciale à Moundou, une aubaine pour des opportunités d'investissement

Cette journée a eu lieu le 26 janvier à Moundou, en présence des secrétaires généraux des deux ministères, du conseiller technique du chef de l'Etat en matière de développement, des gouverneurs des deux Logones, et des représentants des sociétés Arise et Lahaam Tchad.



Les objectifs de cette journée étaient de présenter le projet de développement de la filière bétail-viande aux fédérations des organisations professionnelles de l'élevage et de l'agriculture, aux services centraux et déconcentrés des ministères en charge du secteur rural, aux communes, aux autorités traditionnelles et coutumières, aux autorités administratives des zones économiques spéciales, d'informer les acteurs des dispositions prises pour la mise en œuvre du projet, notamment les dispositions clés du contrat de financement de la société LAHAM TCHAD, de sensibiliser les différentes couches socioprofessionnelles sur les enjeux du projet et de les aider à s'approprier ce dernier, et d'expliquer le concept de zones économiques spéciales et les avantages liés.



Le gouverneur de la province du Logone Occidental a profité de son mot de bienvenue pour demander aux participants de saisir l'occasion pour éclairer leurs lanternes et de répondre aux zones d'interrogations qui planent parfois à tort, causées par certaines opinions qui ne maîtrisent rien du dossier mais qui, par leurs intérêts égoïstes et agendas cachés, sèment des idées divisionnistes.



Dans son intervention, la ministre du Commerce et de l'Industrie a souligné qu'au-delà de la création d'une masse critique d'emplois, les zones économiques spéciales devraient contribuer à la dynamisation des exportations. Elle a également souligné que la mise en place d'un cadre juridique approprié sur les zones économiques spéciales devrait véritablement contribuer au développement socio-économique du Tchad, pays en situation de fragilité, en luttant contre les facteurs de fragilité et en renforçant la résilience.