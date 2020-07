Tchad : futures échéances électorales, 60 partis politiques font entendre leur voix

Une déclaration conjointe des partis politiques de l'opposition démocratique a eu lieu jeudi au siège du parti URD, en présence de Ire Kertoumar François, chef de file des partis politiques de l'opposition démocratique et du chef de file de l'opposition démocratique, le député Romadoumngar Félix Nialbé.



L'alliance de 60 partis politiques d'opposition a marqué son approbation du calendrier électoral adopté par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).



Dans sa déclaration, le Président du parti PPRD, Mora Touimbaye, a affirmé que "l'année 2020, quoi qu'on puisse dire, est marquée par une accélération du processus électoral devant conduire les acteurs politiques aux urnes. N'eut été la pandémie de la Covid-19, les législatives allaient avoir lieu le 13 décembre 2020. Toutefois, après moult tractations et débats houleux, la classe politique a fini par s'accorder sur un chronogramme des opérations électorales avec un ordonnancement des élections. Lequel chronogramme a été rendu publique le 4 juillet 2020 par la CENI."



"Fort du pacte républicain auquel ils ont adhéré et respectueux des lois de la République, les 60 partis politiques signataires de la déclaration commune de l'opposition tiennent d'une part, à informer de leur total engagement dans le processus électoral en cours et d'autre part à leur attachement aux institutions et organes de la République en charge de la gestion du processus électoral notamment : le Cadre national de dialogue politique (CNDP) et de la CENI", a indiqué Mora Touimbaye.



Les regroupements des partis et partis politiques non regroupés de l'opposition démocratique signataires apportent leur soutien indéfectible au chef de l'opposition démocratique, le député Romadoumngar Félix Nialbé. Ils demeurent attachés aux dispositions de la charte des partis politiques en ses dispositions relatives aux alliances des partis politiques, leur attachement aux valeurs républicaines et leur totale adhésion au contenu du protocole d'accord du 05 août 2019, renouvelant le CNDP.



Les partis demandent au député Romadoumngar Félix Nialbé, chef de l'opposition démocratique, de procéder au réajustement de la composante opposition du CNDP. Selon eux, ce réajustement doit tenir compte des procès verbaux des regroupements des partis politiques et du choix à la discrimination en fonction de leur poids, ainsi que des partis politiques non regroupés, dès la fin du mois d'août 2020, pour insuffler une nouvelle dynamique au dialogue national.