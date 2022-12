Tchad : gardiens et chiens devant les maisons dans le vivre-ensemble

Au cours d’un dîner offert par la présidente de l’association Lamy-Fortain-N’Djamenois (LAMNDJAM), Asma Gassim, aux imams, pasteurs, femmes médiatrices, amis Lamy-Fortain et artistes, un sujet a été débattu par les invités sur la question du vivre-ensemble.



Racontant les bons moments qui ont marqué l’histoire des fils du Tchad, Asma Gassim a expliqué « qu’à l’époque, pour responsabiliser une personne, les gens enquêtaient sur sa personnalité pour savoir si cette dernière nourrit des gens chez elle ; si elle collabore et assiste les gens.



Mais aujourd’hui, quelqu’un qui n’a même pas cinq individus de différentes ethnies chez lui parle de vivre-ensemble ». Elle se dit surprise de constater que les hommes politiques parlent de vivre-ensemble.



« Mais non, le vivre-ensemble ce n'est pas ça ! Vous voyez, à N’Djamena, il y a des gens qui ont des gardiens et des chiens devant leurs portes. Pour le voir, il faut un rendez-vous. Ils se déplacent avec des militaires qui les protègent. Ils ne mangent pas avec les autres et ils vont vous dire que nous vivons ensemble, et nous avons un même pays. C’est de la moquerie je vous le dis », déplore-t-elle.



« Ma porte est ouverte à toute Tchadienne et tout Tchadien voulant contre l’histoire du bon vivre ensemble. Je suis une bibliothèque, il ne faut pas que je meurs avec cette connaissance que j’ai vaincue avec les parents à l’époque de Ngarta », indique Asma Gassim.



La soirée a été agrémentée par une mélodie jouée par Mouctar Moussa Abakar, âgé de 55 ans. Très satisfaits, les participants à la soirée ont exhorté Asma Gassim à vulgariser ce dîner, pour une place publique, pour redonner au Tchad le visage qu’il a perdu sur la paix et le vivre-ensemble.