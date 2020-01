Tchad : "génération sans limites", une initiative en faveur des jeunes lancée

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en collaboration avec l'Unicef, a lancé lundi à N'Djamena, l'initiative « Génération sans limites, défi des jeunes au Tchad ».



L'initiative vise à établir des défis pour chaque jeune de 14 à 24 ans au Tchad, et de faire la transition entre l'éducation et la formation.



L'initiative concerne les jeunes, en particulier ceux qui courent le plus grand danger d'être laissés pour compte, ou ceux qui le sont déjà, comme les filles, les jeunes des communautés marginalisés, les jeunes handicapés, les jeunes migrants ou réfugiés et les jeunes touchés par les crises, conflits et catastrophes naturelles.



"Nous devons donner les opportunités et la chance aux jeunes de s'exprimer", a expliqué la représentante de l'Unicef au Tchad, Vivian Van Steirteghem.



Elle a souligné que ce projet vise à impliquer les jeunes vulnérables dans le développement de leur propre cadre.



Cette initiative est ouverte aux jeunes âgés de 14 à 24 ans.



"C'est une opportunité sociaux-économique. Au Tchad, le taux de chômage est estimé à 22%, tandis que le taux de sous-emploi est de 35%. J'ai constaté que beaucoup de jeunes qui ont leurs diplômes n'ont pas d'emplois", a dit le représentant adjoint du PNUD, Stephen Kinloch Pichat.



Ce projet s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat, l'intégration au sein de la société civile et des ONG.