Tchad : gestion des aires protégées et écosystèmes fragiles, un défi majeur

Le Programme d'appui à la gestion concertée des aires protégées et écosystèmes fragiles du Tchad (APEF) a organisé des Journées d'information (portes ouvertes) à Mongo, sous le thème : « la conservation de la biodiversité et des écosystèmes au service du développement durable ».



La cérémonie d'ouverture des Journées portes ouvertes (APEF) s'est déroulée au vicariat apostolique de Mongo en présence du gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, des autorités administratives civils et militaires.



Ahmat Brahim Siam, coordonnateur du Programme APEF, a précisé que le financement des activités provient de l'Union Européenne pour une durée opérationnelle de 7 ans, jusqu’à 2024.



Le Programme APEF a pour objectif global de promouvoir la conservation durable et concertée de la faune sauvage, de la biodiversité et du patrimoine du Tchad au bénéfice des populations, selon le délégué provincial en charge de l'environnement, Ahmat Kachallah Kasser.



Le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, a indiqué que la conservation de la biodiversité a été inscrite parmi les priorités dans le Plan national de développement (PND).



Pour le gouverneur, c'est dans cette optique que l'Union Européenne a mobilisé les ressources nécessaires à la mise en œuvre du projet multiformes en adéquation avec les politiques sectorielles des ministères.