TCHAD Tchad : gestion des stocks de munitions, prévenir vaut mieux que guérir

Alwihda Info | Par Barra Lutter King - 26 Juin 2024





La nuit du 18 au 19 juin, marque d'une pierre noire, la question de la gestion efficace des munitions au Tchad.



Cependant, un incendie d’origine inconnue, dit-on, s’est déclaré dans un dépôt de munitions situé au centre-ville du pays, provoquant des explosions qui ont fait 9 morts et 46 blessés, selon les autorités. Un bilan chiffré douteux, qui remet sur la table un point d'interrogation sur la défaillance de gestion des stocks de munitions, et des infrastructures d'armements au visage très ancien.



Toutefois, ce qui nous échappe à se jeter les pierres, n'est pas le positionnement géographique de la poudrière, notamment le dépôt de munitions en pleine ville. Mais plutôt les mauvaises conditions de stockage, où ces munitions sont exposées à des températures ambiantes élevées.



De ce fait, ces facteurs environnementaux, comme le feu et la chaleur, sont susceptibles de provoquer des explosions. Ainsi, le dépôt militaire de réserve stratégique de munitions, situé à Goudji, est exposé aux risques d’explosions involontaires de par sa son infrastructure et sa conservation.



À titre d'exemple, il est fréquent de constater des explosifs, comme des grenades se retrouvent également dans ce stockage. En rappel, ce n'est pas la première fois que ce dépôt de munitions a pris feu, il y a notamment en 2017. Dit-on, prévenir vaut mieux que guérir. Comment peut-on simuler un incendie d’origine inconnue, si les conditions de conservation des armes sont archaïques ? En plus, au sein de ce magasin, il manque de système d'anti-incendie interne.



Avec des constructions en bâches et des citernes transformés en bureau, l’on peut conclure que ce qui devrait arriver, arriva ! En réalité, c'est trop triste pour un pays qui, à la pelle, investit dans l'armée, et qui n'a pas pu se construire un magasin de munitions digne de ce nom.



Même si le président Mahamat Idriss Deby Itno regrette cet incendie en disant que « c'est une leçon à tirer ». Quoi qu'il fasse, cet incendie devait avoir lieu un jour à l’autre, tant que ces dépôts ressemblent à la fourmilière. Cependant, le plus souvent, l’explosion est provoquée par la détérioration des conditions physiques ou chimiques des munitions.



C'est pourquoi, la seule solution est la gestion efficace et la construction des infrastructures surveillées des munitions. Ceci permet de lutter efficacement contre le risque d’explosions, armes et de munitions illicites, et empêcher le détournement d’armes appartenant à l’État, au profit des intouchables.



Au fait, souvent le continent est confronté à des séries d'explosions de dépôts de munitions. Selon un document, plus de 18 épisodes d'explosions ont eu lieu, faisant des milliers de morts et de blessés. Cependant, l'important n'est pas d'investir dans les munitions, mais plutôt songer à leur gestion. À savoir, déterminer quels sont les lieux de stockage et les systèmes de sécurité physique appropriés.



Et une surveillance régulière doit être mise en place pour toute éventualité d'incendie. Les autorités doivent mettre la main dans la pâte. Sinon, on va continuer à brûler nos milliards par ignorance et négligence. A qui doit-on faire porter le chapeau de cette explosion ?





