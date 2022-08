Tchad : grand mystère sur le "grave" sabotage d'un champ pétrolier au Logone Occidental

Des dommages importants, assimilés à des actes de sabotage, ont été constatés sur un champ pétrolifère de Mangara au Logone Occidental : des câbles d'alimentation qui permettent de pomper le pétrole des puits profonds ont été complètement coupés, tandis que les câbles pour les capteurs qui permettent de démarrer ou d'arrêter ont disparu.



"Ça demande beaucoup de travail", reconnait le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Djerassem Le Bemadjiel, qui a fait une descente ce 7 août sur le site. Cet acte de vandalisme est suspect car des éléments techniques ont été sabotés, indique Bachar Ali Souleymane, gouverneur du Logone Occidental. Il annonce la saisie de la police judiciaire et l'ouverture d'une enquête pour retrouver les auteurs et situer les responsabilités.



"Ce vandalisme engendre une perte de production (...) C'est un manque à gagner, on va payer une deuxième fois pour redémarrer ce champ. Ce qui est fait est assez grave", déplore le ministre Djerassem Le Bemadjiel. Il pointe la responsabilité de l'opérateur qui a quitté les lieux l'année dernière et a réduit la sécurité.



"Ce problème de vandalisme est assez important car il empêche de redémarrer le site de Mangara, donc le gaz pour Moundou. Il y a énormément de travail, cinq, six mois de travaux. On fera tout notre possible pour aller au plus vite", précise le directeur général de PetroChad. Il table sur janvier 2022 au plus tard pour la reprise. Au mieux : d'ici la fin de l'année.