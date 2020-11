Tchad : grand prix littéraire 2020, Ali Abdel-Rhamane Haggar reçoit la Plume d'or

N'Djamena - La Plume d'or a été remise lundi à Ali Abdel-Rhamane Haggar, grand prix littéraire du Tchad 2020, des mains du ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Patalet Geo.



La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs membres du gouvernement et de personnalités.



Le grand Prix littéraire du Tchad 2020 est d'un montant de 2 millions de Fcfa. Le Prix de la plume féminine d'un montant de 500.000 Fcfa a été remis à Clarisse Remadje Nomaye tandis que Renaud Dinguemnaial a reçu le Prix jeune talent 2020 d'un montant de 500.000 Fcfa



La Maison des patrimoines culturels du Tchad a organisé du 2 au 30 novembre 2020, à N'Djamena et dans les provinces, le mois du livre et de la lecture sous le thème : "La lecture, clé du développement".