Tchad : grève d'enseignants et colère des élèves à N'Djamena

La grève des enseignants se fait sentir à N'Djamena, notamment dans les établissements du public. Des élèves mécontents ont protesté ce lundi matin contre le retard des cours et l'absence des enseignants.



Les forces du Groupement mobile d'intervention de la police (GMIP) se sont déployées autour du Lycée Félix Éboué pour éviter des heurts.



Les élèves estiment que la période scolaire a déjà été très impacté par la crise de Covid-19 qui a entrainé la fermeture des établissements pendant plusieurs mois.



La section de N'Djamena du Syndicat des enseignants du Tchad (SET) a annoncé qu'elle entre en grève à compter de vendredi 23 octobre 2020, jusqu'à la satisfaction totale de ses revendications. Elle a appelé les enseignants à cesser leurs activités.



Selon un communiqué signé du secrétaire général de la section de N'Djamena, Mbayana Laoukoura, le gouvernement est de mauvaise foi et n'honore pas ses engagements.



Les revendications du SET portent notamment sur la levée du gel des effets financiers des avancements et le paiement des titres de transport de 2016 et 2019.



Mercredi dernier, le bureau exécutif national du SET a également lancé un préavis de grève, à compter du jeudi 22 octobre jusqu'au 31 octobre prochain. Si les revendications ne sont pas satisfaites à l'issue du préavis, une grève d’avertissement de six jours ouvrables sera observée du 2 au 7 novembre 2020, prévient le SET.