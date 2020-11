Tchad : grève de six jours des enseignants au Mayo Kebbi Ouest

Le syndicat des enseignants du Tchad (SET), section du Mayo Kebbi Ouest, observe une grève de six jours à compter du lundi 02 novembre. C'est un communiqué de presse qui porte la signature du secrétaire général du SET, Dessang Doué.



Cette décision est prise à l'issue des résolutions des Assemblées générales tenues ce samedi 31 octobre par les sections départementales de Mayo Dallah,de Lac-léré, de Mayo Binder, de Gagal et de El-Ouaya.



Le SET section du Mayo Kebbi Ouest indique qu'il observe cette grève de six jours, tout en demandant à ses militants de rester vigilants, mobilisés et solidaires pour les actions à venir.