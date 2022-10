Tchad : grogne d’anciens commerçants déguerpis de Dembé

Le délégué des anciens commerçants du marché de Dembé, déguerpis il y a quelques années, dit avoir été interpellé puis relâché. Oumar Mahamat Attoma affirme être victime d'une tentative d'intimidation de la la part du secrétaire général de la mairie de Ndjamena et du maire 2ème adjoint.



Dans la journée du mercredi 5 octobre 2022, Oumar Mahamat Attona a affirmé que des individus à bord d'un véhicule non immatriculé ont fait irruption à son domicile, sans aucune convocation au préalable. Ils lui ont demandé de les suivre au niveau du PSIG (Peloton de Sécurité d'Intervention de la Gendarmerie). Il a ensuite été relâché le lendemain.



Oumar Mahamat Attona indique que la cause de cette tentative d'intimidation vient tout simplement du fait que tous les commerçants qui ont été déguerpis réclament ce qui leur revient de droit. Car selon eux, il n'est pas question qu'on leur arrache de force leurs espaces afin de les vendre à d'autres commerçants car ils ont occupé cet espace depuis plus de 30 ans en exerçant leurs commerces.