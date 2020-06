Tchad : guérie de Covid-19, une agente de santé stigmatisée par son service

Fatimé Kaptcha, de son nom d'état civil, est une agente de santé du district de Massakory. Testée positive à la Covid-19 à N'Djaména en mars dernier, elle a été mise sous traitement à l'hôpital de Farcha.



Libérée après deux tests de Covid 19 dont le résultat s'est révélé négatif, Fatimé Kaptcha a rejoint Massakory le 29 mai 2020 avec pour espoir, de reprendre sa vie normale. C'est ainsi qu'elle a décidé de regagner son poste et reprendre service.



Malheureusement, à sa grande stupéfaction, arrivée à son poste au centre numéro 1 de Massakory en date de 30 mai 2020, ses collègues, sœurs et malades du district ont pris la fuite dès que leurs regards se sont croisés. Bon nombre avait pris la poudre d'escampette.



Informé de la situation, le responsable du centre de santé a alerté le chef de surveillance épidémiologique de Hadjer Lamis, Saleh Adiguer, qui a fait une descente sur le terrain pour constater ce fait.



Il fut confronté à Dame Fatimé Kaptcha qui lui brandit une attestation de mise en liberté.



Interrogé mardi matin dans son bureau sur la stigmatisation de cette agente alors qu'elle est testée négative à la Covid-19, Saleh Adiguer, chef d'antenne de surveillance épidémiologique de Hadjer Lamis, estime qu'elle devrait être confinée pendant deux semaines à domicile, une mesure qu'elle n'a pas respecté.



Stigmatisée, Fatimé Kaptcha a rebroussé chemin pour N'Djamena en date du 31 mai 2020.