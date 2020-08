Tchad : hausse de prix des aliments, "c'est inadmissible", s'indigne Kabadi qui appelle à agir

Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a indiqué mardi que malgré une série de mesures d'allègement fiscaux, "nous constatons que sur le marché national, les prix des denrées alimentaires ne font qu'augmenter".



"La question que je pose, est-ce qu'il y a d'autres axes qui sous-tendent l'entrée de ces produits alimentaires qui sont exonérés ou bien il s'agit simplement des opérateurs économiques, dans la recherche des profits importants, au lieu de diminuer les prix des denrées, ne font que les augmenter. Il est de la responsabilité du gouvernement de sévir", a déclaré Haroun Kabadi lors de l'examen de la Loi de finances rectificative.



Selon lui, "on ne peut pas en même temps diminuer la fiscalité, exonérer les produits et en même temps connaitre que ces produits augmentent sur le marché national. Ou bien on sévit, ou bien il y a un problème réel qui se pose."



"Il n'appartient pas aux commerçants d'augmenter la souffrance des populations"



"On ne peut pas comprendre que des opérateurs économiques qui ont connu des défiscalisations sur tous les plans, surtout pendant l'année 2020, surtout sur les produits alimentaires et bien sûr les produits médicaux et autres, les produits continuent à monter. Il y a un problème. Si le gouvernement chercher à atténuer la souffrance des populations, il n'appartient pas aux opérateurs économiques d'augmenter la souffrance des populations. La responsabilité du gouvernement est totale là dedans", a affirmé le président de l'Assemblée nationale.



"C'est quoi ce genre de comportement ?"



"Ou bien les opérateurs économiques font les efforts nécessaires pour diminuer réellement les prix sur le marché, sinon ils n'ont qu'à payer ce qu'ils doivent au gouvernement. C'est quoi ce genre de comportement ? À chaque fois qu'on essaye d'améliorer la situation d'un prix de denrée alimentaire ou autre, c'est le contraire qui se passe sur le marché. Ça n'a pas de sens", s'est-il indigné.



"Là vraiment j'attire l'attention du ministre des Finances, du ministre du Commerce et de tous les autres pour que des mesures soient prises. C'est inadmissible que des opérateurs économiques vont dans le sens contraire de ce que le gouvernement est en train de faire", a dit Dr. Haroun Kabadi.