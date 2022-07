TCHAD

Tchad : hausse des enlèvements contre rançon aux Monts de Lam, le PCMT appelé à agir

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Juillet 2022

La Convention nationale pour le dialogue et le règlement pacifique des conflits au Tchad (CONDIRECT) alerte sur la situation des conflits agriculteurs/éleveurs et le phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon qui s'observent actuellement dans le Tchad profond et le département des Monts de Lam en particulier.