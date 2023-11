Tchad : hausse des prix et pénurie de carburant à Am-Timan

La ville d'Am-Timan est confrontée à une pénurie de carburant, principalement d'essence, devenue une denrée rare et coûteuse, affectant les besoins vitaux de la population et le développement socio-économique de la province.



Les opérateurs économiques de la province du Salamat, qui dépendent de N'Djamena pour leur approvisionnement en essence, signalent des obstacles croissants pour obtenir du carburant de la raffinerie de Djermaya. Lors d'une récente réunion avec Abdel-Aziz Hamid, président de la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture, des Mines et d'Artisanat (CCIAMA), ils ont exprimé leur frustration face à l'inefficacité du système de distribution et aux allégations de corruption, indiquant la nécessité de payer des pots-de-vin considérables pour obtenir une citerne.



En ville, le prix du litre d'essence a grimpé à 1250 francs CFA et jusqu'à 1500 francs CFA dans les zones périphériques. Les commerçants rappellent que ce n'est pas la première pénurie qu'ils rencontrent et qu'ils ont sollicité l'aide des autorités provinciales sans obtenir de résultats concrets. Actuellement, Am-Timan dépend du carburant importé de Libye, acheté dans les villes d'Abéché et d'Ati, mais même cette source devient difficile à maintenir.



Pour contrer ces défis, les opérateurs économiques ont formé le 'Groupement des pétroliers du Salamat', une entité chargée de coordonner les approvisionnements en remplacement des démarcheurs traditionnels de N'Djamena.