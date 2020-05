Tchad : hausse des prix, la brigade de contrôle va renforcer ses capacités d'intervention

La ministre du Commerce, de l'Industrie, et de la promotion du Secteur privé, Achta Djibrine Sy, a annoncé lundi que dans les jours à venir, les capacités d'intervention de la brigade mixte de contrôle économique seront "renforcées", et ce grâce notamment à l'opérationnalisation du Conseil national de la concurrence.



Ce renforcement lui permettre "de mener efficacement sa mission de contrôle des prix et de vérification de la qualité des produits alimentaires sur les marchés."



La ministre a invité "à plus de solidarité en cette période difficile afin de rendre accessible à tous nos concitoyens les produits indispensables à une vie digne."



Les mesures restrictives prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19 ont entrainé une hausse des prix dans les marchés. Les autorités tentent de la contenir depuis quelques semaines pour ne pas aggraver la situation des ménages.