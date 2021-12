Tchad : hausse du prix de gasoil à Pala

Une rareté du gasoil a fait augmenter le prix de ce produit pétrolier sur les marchés de la ville de Pala, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi. Pour l’heure, personne ne connaît les raisons de cette pénurie.



C'est depuis ce jeudi 2 décembre 2021 que cette flambée est constatée et ressentie dans la province.



En effet, un litre du gasoil coûte maintenant entre 1000 Fcfa et 1500 Fcfa, alors que le prix vendu à la sauvette était de 600 Fcfa dans les stations-service, et 650 Fcfa chez les détaillants installés à la sauvette.