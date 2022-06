"Tchad havre de paix" : la nouvelle association qui s'engage pour le vivre-ensemble

Dans son discours prononcé à son siège, dans le 8ème arrondissement de N’Djamena, Saddam Ahmat Djouma explique que la paix, la réconciliation, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique entre les filles et fils du Tchad sont les objectifs de l’association. « Cela va de l’engagement et de la responsabilité de tous les tchadiens sans distinction », dit-il.



« Nous avons besoin de la contribution de tout le monde, des leaders religieux , des leaders de la société civile, des jeunes et de l'autorité de l'État pour la fondation et la construction d’un Tchad en paix, unique et indivisible », a conclu Saddam Ahmat Djouma.