Tchad : heurts au Palais Royal d'Abéché, un gendarme fauché par une balle

Des incidents ont eu lieu ce dimanche à Abéché, au Palais Royal du Sultanat du Ouaddaï. Les forces de l'ordre ont fait usage de tirs pour disperser des manifestants.



Le sultan Chérif Abdelhadi Mahdi a fait son entrée pour la première fois au sein du Palais, depuis sa nomination. Il a indiqué que le Palais a été construit par l'apport de tous et n'appartient pas à la famille Ourada.



Un gendarme a été blessé par une balle perdue au cours des heurts. Il a été conduit à l'hôpital.



Des vitres ont été cassées par des manifestants. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés par les forces de l'ordre.



"Ma cousine qui s'appelle Mariam Ahmat Djibrine, figurant parmi les manifestants, a été arrêtée. Ils l'ont vraiment frappée et torturée. Elle est vraiment blessée et ne va pas bien. Elle est à la gendarmerie. On a voulu l'emmener à l'hôpital mais ils ont refusé", a indiqué un civil à Alwihda Info.



D'après Fadil Saleh Ourada, "ce qui s'est passé, le gouverneur nous a demandé de remettre les clés et de libérer le Palais. Notre accord initial était que le nouveau sultan Chérif n'entre pas au Palais. Hier, le gouverneur nous a appelés pour avoir les clés du bureau. On a fait un conseil de famille et on a donné les clés. On leur a dit que vous voulez profiter de l'état d'urgence pour faire entrer par la force le nouveau sultan et que si quelque chose arrive, ils en seront responsables. On a remis les clés puis le nouveau sultan est venu. La famille et les civils ont manifesté. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles. Ils viennent d'arrêter une femme et l'ont frappé. Ils l'ont emmenée".