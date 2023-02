Tchad : hommage à Haroun Bogola, figure emblématique du sport et de la culture

L'arbitre international était connu pour sa passion pour le sport et son travail en tant qu'instructeur. Le Comité de Normalisation de la Fédération Tchadienne de Football Association a exprimé ses condoléances à la famille de Haroun Bogola, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté sportive tchadienne.



Haroun Bogola était non seulement un arbitre international mais également une personnalité très appréciée de la ville de N'Djamena. Connu sous le surnom de "Chef", il était un sportif accompli et avait été candidat aux élections législatives de 1997 sous la bannière du parti pour le Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP). En plus de sa passion pour le sport, Haroun Bogola était également connu pour sa joie de vivre et sa personnalité joviale. Sa mort a été un choc pour la communauté tchadienne, qui se souviendra de lui comme d'une figure charismatique et attachante.



Suite à l'annonce de sa mort, de nombreuses personnalités ont exprimé leur tristesse et leurs condoléances à sa famille et à ses proches. Bédaou Oumar Caman, un ami de Haroun Bogola, a partagé ses souvenirs de leur amitié et de son rôle de rassembleur dans toutes les cérémonies sportives. Le ministre d'État Mahamat Allahou Taher a quant à lui rendu hommage à Haroun Bogola pour son engagement dans le parti RDP et pour son rôle de militant intrépide et admiré par tous.



La mort de Haroun Bogola est une grande perte pour la communauté sportive tchadienne et pour tous ceux qui l'ont connu. En tant qu'arbitre international et instructeur, il a laissé une marque indélébile sur le monde du sport au Tchad. Sa personnalité charismatique et sa passion pour la vie seront à jamais gravées dans les mémoires de ceux qui l'ont côtoyé. Que son âme repose en paix.