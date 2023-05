Tchad : hommages et réactions suite au décès de l'humoriste "Grand A"

La secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports, Fatimé Boukar Kossei, a rendu hommage à Grand A pour son engagement dans des actions sociales importantes. Elle a également souligné son sens du travail et de la sérieux immense, ainsi que son inspiration pour beaucoup de personnes. Elle a demandé à Allah d'accueillir l'âme de Grand A au paradis, où il pourra continuer à veiller sur ceux qu'il aimait et sur les causes qui lui tenaient à cœur.



Mahmoud Ali Seïd, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, a exprimé sa tristesse et son choc face à la disparition de Grand A. Il a décrit la perte de Grand A comme un vide incomblable pour les jeunes et les moins jeunes et a rappelé son sourire légendaire et sa bienveillance habituelle. Il a demandé à Allah de l'accueillir dans ses vastes paradis et de consoler les cœurs affligés par son décès.



Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, ancien ministre, a présenté ses condoléances à la famille et aux amis de Grand A. Il a souhaité que la miséricorde de Dieu et l'affection pieuse de ses compatriotes l'accompagnent dans sa dernière demeure.



Le président du parti politique PDR, Izadine Ahmat Tidjani, a également présenté ses condoléances et a souhaité qu'Allah accorde à Grand A djanatal firdoss.



Le conseiller national Ahmat Bedei Toullomi a également exprimé sa tristesse et présenté ses condoléances.



Le ministre en charge des affaires culturelles, Abakar Rozzi Teguil, a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille biologique, aux amis et aux fans de Grand A. Il a souhaité qu'Allah l'accueille dans son vaste paradis et console les cœurs affligés.



Enfin, l'ancien maire de N'Djamena, Ali Haroun, a présenté ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Grand A. Il a assuré que Grand A sera dans ses pensées et dans ses prières.