Tchad : homme abattu à N'Djamena, la police arrête l'auteur présumé

La Police nationale annonce ce mardi que le présumé auteur ayant assassiné froidement Mahamat Ali Dari Sougui le 11 juillet 2021 vient d'être arrêté. Elle félicite les forces de l'ordre pour leur professionnalisme et leur promptitude ayant permis de mettre la main sur cet individu.



La Police n'a pas donné des détails sur l'identité de l'auteur présumé.



Le motocycliste Mahamat Ali Dari Sougui a été assassiné dimanche midi près du rond point Adoum Tchéré dans le secteur de l'avenue Maldoum Bada Abbas (ex-Nimery) à N'Djamena. Un individu à bord d'un véhicule Toyota Hilux, sans plaque d'immatriculation et à vitres fumées, a dégainé une arme et a tiré trois balles en direction de la victime qui a rendu l'âme sur place. L'auteur de l'assassinat a immédiatement pris la fuite.



Ce nouveau drame est intervenu au lendemain du lancement à N'Djamena de l'opération anti-banditisme dénommée "l'harmattan" par une force mixte de sécurité composée de la garde nomade, de la gendarmerie nationale et de la police nationale.



Malgré l'interdiction stricte de circulation des véhicules à vitres teintées et sans plaque d'immatriculation, certains individus défient l'autorité de l'État.