Tchad : iZi7 lance "Toxico", un clip ambitieux aux ambitions internationales

Dans ce nouveau clip, l'artiste incarne un jeune homme profondément amoureux, prêt à suivre sa bien-aimée jusqu'aux confins du monde. "Toxico" se présente comme une véritable réussite tant sur le plan visuel que musical. La réalisation soignée, la maîtrise des plans et l'esthétique professionnelle témoignent d'une œuvre artistique de haute qualité. Chaque scène captive le spectateur et met en lumière le message de la chanson, portée par une interprétation sincère et intense de l'artiste.





Ce nouveau clip confirme le sérieux du travail d’iZi7 et la clarté de sa vision artistique. "Toxico" marque une étape significative dans son parcours musical et affirme son statut de talent prometteur à suivre de près sur la scène musicale, tant au Tchad qu'à l'international.