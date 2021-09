Tchad : il brûle le visage de son ami qui l'a dénoncé pour vol

À N'Djamena, un jeune a brûlé le visage de son ami qui l'a dénoncé pour un vol d'argent.



La victime Djedouboum Hermann, âgée de 15 ans, explique que ses amis ont volé de l'argent et ont acheté de la nourriture pour manger tous ensemble. "Je ne savais pas que c'est de l'argent volé. Ils ont acheté des choses pour qu'on mange. De retour au quartier, on nous a interpellé. J'ai dit la vérité".



En colère, Trésor a piégé son ami Hermann jeudi dernier. "Il a essayé de me brûler. Mon visage a pris feu. Je suis tombé et je n'avais plus de forces pour tenir", témoigne Hermann.



L'affaire s'est réglée entre les familles. Devant les parents de la victime, Trésor a affirmé qu'il n'a pas fait exprès. Brulé sur toute une partie du visage, Hermann est aujourd'hui en convalescence à son domicile. Ses jours ne sont pas en danger.