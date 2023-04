Tchad : il chasse les rats et les reptiles à l’aide d’un poste radio et d'une moustiquaire

L'homme est prêt à tout pour se nourrir.



Et c'est le cas d'Arnaud, un habitant anonyme d'un village qui a inventé une technique originale pour chasser les rats et les reptiles. Il utilise un poste radio et une moustiquaire pour capturer ses proies.



Comment procède-t-il ? Arnaud, un jeune homme d'une trentaine d'années vivant dans le village X, cherche d'abord un terrier de rats ou une termitière où il y a des traces d'animaux.



Il entoure ensuite la zone de chasse avec une moustiquaire qu'il fixe avec un piquet.



Une fois le périmètre délimité, il pose son poste radio PM3, le met en marche et monte le volume au maximum. Le bruit strident qui en sort fait croire aux animaux dans le terrier que la fin du monde est proche, les incitant à sortir en urgence.



Et une fois à l'extérieur, ils sont pris au piège par la moustiquaire et ne peuvent ni sortir ni retourner dans leur abri. Arnaud en profite alors pour les tuer avec une fronde, une flèche ou une sagaie. Arnaud trouve cette technique simple et peu épuisante, contrairement à d'autres jeunes du village qui chassent en creusant des trous à la pioche ou en aspergeant les terriers de fumée pour tuer les rats.