Tchad : il débarque avec une arme dans un lycée de Mongo pour liquider un élève

L'incident serait lié à une dispute au quartier, selon les informations recueillies par Alwihda Info. Les enseignants de l'établissement, ayant constaté ce qui se passait, ont tenté d'arrêter l’individu mais non pas pu car il était armé.



Les élèves, ayant appris la nouvelle, sont sortis des salles de classe et ont pris d'assaut l'homme armé.



Informé de la situation, le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, a fait une descente avec les forces de défense et de sécurité pour calmer la situation. Les élèves ont refusé cette intervention. Ils se sont révoltés et ont jeté des briques.



Des gendarmes et l'inspecteur départemental de l'éducation nationale du Guéra ont été blessés au cours de cette intervention. Ils ont été admis aussitôt à l'hôpital provincial de Mongo pour des soins.



Le calme est revenu grâce à l'intervention du gouverneur du Guéra. L'on recense quelques voitures caillassées.