Tchad : il décide de "vendre" ses 6 diplômes après des vaines tentatives d'intégration à la fonction publique

L'État a intégré 5000 lauréats à la fonction publique en 2022. C'est la joie pour les uns et la déception pour d'autres. Parmi les déçus, Hassan Oumar Mahamat Alikhédir. Il a décidé de "mettre en vente" ses diplômes, un cri de détresse et de colère pour celui qui en cumule six.



"Nous sommes fatigués. Plus de six diplômes et nous n'obtenons pas l'intégration. Allah Karim", réagit-il à Alwihda Info, après de multiples dépôts de dossier d'intégration. Le jeune diplômé crie à l'injustice car pour lui, des personnes diplômées en 2022 ont été intégrées la même année.



Hassan Oumar pense désormais qu'il faut mettre de côté les diplômes et s'attarder sur "d'autres choses" pour gagner sa vie.