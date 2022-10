Tchad : "il est à craindre une année de famine", Mahamat Idriss Deby

Le président de la transition Mahamat Idriss Deby a demandé ce 20 octobre au gouvernement de transition de "prendre des mesures contre la vie chère, assister les sinistrés et les vulnérables et apporter une protection sociale à la mesure des menaces qui pèsent sur nos compatriotes".



"Les catastrophes naturelles sont cette année d’une ampleur exceptionnelle. Les inondations ont laissé des nombreuses familles tchadiennes sans abri, dans la désolation", a indiqué le président.



Selon lui, "de nombreux champs seront sans récolte. Il est à craindre une année de famine. Cette situation est exploitée par les spéculateurs de tous ordres pour raréfier et augmenter de façon exagérée les prix de produits de première nécessité".