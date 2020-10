Tchad : "il est difficile d'avoir des équipements sportifs de bonne qualité sur le marché"

L'entreprise Ati-Sport lance officiellement ses activités spécialisées dans la fourniture des équipements sportifs, a annoncé samedi dernier son directeur général à la Maison des médias.



L'entreprise fixe comme objectif principal, la vulgarisation d'équipements sportifs de bonne qualité, la disponibilité et l'accessibilité.



Selon Mahamat Allamine Abdelkérim, directeur général de l'entreprise, cette initiative répond à l'appel des plus hautes autorités de l'État envers la jeunesse. "Un appel lancé par le Maréchal du Tchad qui, sans aucun doute, encourage d'autres jeunes à entreprendre dans divers domaines", dit-il.



Mahamat Allamine Abdelkérim ajoute que le choix de l'entreprise d'investir dans les sports a été motivé par le souci de faire face à un besoin de plus en plus grandissant dans le milieu professionnel. Ati-Sport constate qu'il est difficile d'avoir des équipements sportifs de bonne qualité sur le marché.



En rendant les équipements sportifs de bonne qualité disponibles, Ati-Sport espère contribuer à la modernisation et au développement du sport.