Tchad : "il est impossible que quelqu'un en V8 puisse venir charger des vivres destinés aux vulnérables"

"Une enquête a été faite par rapport à cette photo. Elle a été utilisée à dessein pour décrédibiliser l'action du gouvernement. En réalité, c'est quelqu'un qui est parti faire des achats de vivres. Il était en train de les charger sur son véhicule, on l'a pris en photo", clarifie Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.





Répondant à une question d'un journaliste, le ministre a déclaré : "cette suspicion, ce soupçon, cette accusation est également partagée par beaucoup de nos compatriotes. Je ne suis pas quelqu'un qui nie la réalité, qu'elle soit triste, implacable, scandaleuse, il faut l'assumer. Mais pas dans les proportions qui sont décrites par certains".



Le 22 mai 2020, deux images ont abondamment circulé sur les réseaux sociaux, montrant des chargements de prétendus dons de kits alimentaires dans des véhicules de particuliers. Elles ont refait surface en janvier 2021 à l'annonce de nouvelles distributions de vivres suite au confinement de N'Djamena. Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a révélé qu'une enquête a eu lieu lorsqu'il était directeur de cabinet du chef de l'État : "On fait référence à une vieille photo qui a été publiée sur les réseaux sociaux, où l'on voit un individu charger des vivres sur un véhicule 4x4. Une enquête a été faite. Moi j'étais au cabinet (civil de la Présidence, Ndlr). Une enquête a été faite par rapport à cette photo. Il se trouve que cette photo a été utilisée tout simplement à dessein pour décrédibiliser l'action du gouvernement. Recherchez cette photo, elle doit être encore en ligne.



En réalité, c'est quelqu'un qui est parti faire des achats de vivres. Il était en train de les charger sur son véhicule, on l'a pris en photo, et comme on voyait des bidons jaunes, on a fait le lien avec des opérations de distribution. On a dit, voilà la preuve que les gens qui bénéficient de l'assistance, ce ne sont pas les vulnérables mais des personnes en 4x4. C'est malhonnête".

Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a assuré qu'il est impossible que des vivres destinés aux vulnérables aient été chargés dans des véhicules : "Je peux garantir qu'avec les opérations qui sont en train d'être menées, il est impossible que quelqu'un en véhicule 4x4, en V8, puisse venir charger des vivres qui sont destinés aux vulnérables. Ça n'existe pas. Surtout que nous avons décidé au niveau de la coordination d'impliquer des personnalités issues de différents milieux et des arrondissements en question".

Le ministre de la Santé publique a reproché aux médias de ne pas avoir enquêté pour vérifier l'information : "Vous en tant que journalistes, il ne faut pas vous contenter de reprendre les posts ou les publications qui sont balancées comme ça à dessein pour porter atteinte à l'action du gouvernement. Vous devriez enquêter".

