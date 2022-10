Tchad : "il est quasiment impossible de décréter un fédéralisme", Youssouf Abassalah

Youssouf Abassalah, secrétaire général de la Primature et participant au dialogue national, réagit au débat sur la forme de l'État. Il estime qu'il est "quasiment impossible de décréter un fédéralisme". Selon lui, "c'est la décentralisation qui au finish devient une fédération".



"Pourquoi ne pas se projeter dans l'avenir ?", dit-il. Autrement dit, plutôt qu'aller au référendum pour choisir la forme de l'État, il faut mettre en oeuvre concrètement la décentralisation préalablement. Et pourquoi pas, revenir ultérieurement sur le débat de la fédération. D'autres participants ont également rejoint cette position qui serait beaucoup plus "réaliste".