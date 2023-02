Tchad : "il est totalement inadmissible que des citoyens soient traités comme des esclaves dans leur pays", Yaya Dillo

Le 2 février 2023, Yaya Dillo Djerou, président national du Parti PSF, s'est exprimé au cours d'une conférence de presse concernant les violations des droits humains dans la province du Tibesti. Il a accusé la junte d'exploiter l'or au prix fort des vies humaines en raison de sa voracité financière.



D'après Yaya Dillo Djerou, les autorités ont ordonné le départ des militaires stationnés à Miski en janvier dernier pour laisser place à une milice contrôlée par la clique du chef de la junte. Cette milice armée a brûlé des commerces et des biens privés, et a obligé les orpailleurs à se soumettre à un esclavage. Djerou a dénoncé ces actes comme totalement inadmissibles en 2023, "surtout que la junte n'a pas condamné cette barbarie".



Il a également critiqué les autorités pour avoir reçu un certain comité d'autodéfense de Miski sans agir pour poursuivre les auteurs de ces actes criminels. Il a pris le pouvoir comme le seul responsable de ces crimes orchestrés dans le but de dresser la population locale contre leurs frères tchadiens. Il a exhorté la population de Miski et du Grand Tibesti à "refuser l'offre des autorités de les utiliser comme bouclier humain pour leur projet d'exploitation de l'or de Miski".



Djerou a également souligné que l'exploitation des ressources naturelles devrait se faire dans la transparence avec la participation active de la population locale et des avantages spécifiques pour la région. Il a noté que les ressources naturelles appartiennent d'abord à l'État et que tous les Tchadiens ont le droit d'y accéder en conformité avec le code minier.



Il a conclu en dénonçant la signature d'accords avec des individus armés se proclamant de l'autodéfense civile comme un antécédent dangereux pour le vivre-ensemble et qui pourrait conduire à la désagrégation de la société tchadienne. Djerou appelle à une action pour garantir la protection des droits humains et la sécurité de tous les citoyens tchadiens.