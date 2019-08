TCHAD Tchad : "il faut déconstruire les mentalités et les pratiques", Abdoulaye Ngardiguina

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Août 2019 modifié le 8 Août 2019 - 01:01





Le journaliste, enseignant, écrivain et directeur général de la communication à la Présidence de la République, Abdoulaye Ngardiguina, a présenté mercredi à N'Djamena son nouvel ouvrage de 146 pages intitulé : "Tchad : La 4ème République est en marche".



Plusieurs personnalités, membres du gouvernement, journalistes, participants et invités ont pris part à l'évènement qui s'est déroulé au CEFOD.



"Les paroles s'envolent mais les écrits restent. Il est donc important de laisser à la prospérité des traces écrites d'une aventure. Ça pourra donc édifier les générations futures. La 4ème République est une construction, mais avant toute construction, il faut déconstruire les mentalités, les pratiques et tout ce qui a retardé l'envol de ce pays", a indiqué Abdoulaye Ngardiguina.



Dans son ouvrage qu'Alwihda Info a pu consulter, l'auteur explique que "la nouvelle République présuppose un changement radical de mentalités, de pratiques et de conduites". Abdoulaye Ngardiguina appelle à "se débarrasser des comportements exécrables qui ont jusque là compromis notre marche vers la croissance et le développement", conviant les tchadiens "à un nouveau code de conduite".



"Chaque tchadien doit comprendre qu'il a une partition à jouer dans la mise en musique de cette symphonie nationale du renouveau qui doit être harmonieuse", ajoute l'auteur. D'après lui, "il est impératif de combattre certaines pratiques contraires à l'esprit républicain telles que l'anarchie, le désordre et le non-respect de l'autorité publique".



"La lutte contre l'ignorance doit également être une de nos préoccupations cardinales durant cette phase de la refondation de l'Etat", insiste l'écrivain.



A travers les lignes, l'auteur tend à rappeler que la 4ème République n'est pas seulement un mot mais un idéal qui va transformer progressivement la nation tchadienne. "La refondation vise de grandes actions", explique-t-il, évoquant notamment le PND de Paris malgré un contexte économique difficile, et surtout le capital humain, la jeunesse, le rôle des femmes, ou encore les chantiers qui sont menés sur tous les fronts.



A travers trois chapitres, l'auteur met en avant une "aube nouvelle", insiste sur les "acquis forts à consolider" et appelle à une "mobilisation citoyenne, clé du succès du chantier de la nouvelle République". Une mobilisation qui permettra de relever les nombreux défis du Tchad que l'auteur évoque, à savoir la paix, la stabilité, la sécurité, le développement rural, l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la santé, l'environnement, l'eau, l'énergie, l'industrialisation, les infrastructures routières et aéroportuaires, le tourisme et l'artisanat, l'information et la communication, les TIC, la diplomatie et la bonne gouvernance.



Selon l'enseignant Bichara Taoussi, "l'ouvrage ouvre de nouvelles pages de compréhension et d'interprétation des grandes ambitions du président de la Républiqu pour le développement du Tchad et le bien-être social de ses compatriotes. L'essai rempli amplement son contrat."



Nostalgique en fin d'ouvrage, l'auteur donne l'opportunité aux lecteurs de se "cramponner" aux propos du chef de l'Etat, en rappelant son discours prononcé lors de la promulgation de la 4ème République.



​Une traduction en arabe du livre sera disponible dans les prochains jours.



L'auteur n'en est pas à son premier ouvrage. Il a également rédigé en 2012 l'ouvrage "Le Tchad sur la voie de la Renaissance", en 2013 le livre "Tchad : Radioscopie des Médias" et en 2014 "l'armée tchadienne au Mali : un bel exemple de panafricanisme pragmatique".

"La 4e République est portée sur les fonts baptismaux à la faveur de la promulgation de la nouvelle constitution par le Président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, en mai 2018. Cet avènement marque la véritable refondation du Tchad et de grands chantiers sont inscrits au centre de la nouvelle République. Cet ouvrage est une contribution à la compréhension des enjeux majeurs à la base de celle-ci. Il jette aussi une lumière crue sur les importantes réalisations capitalisées ces dernières années", indique l'auteur.





Dans la même rubrique : < > Tchad : résultats "imminents" de la 2ème session du baccalauréat Tchad : nomination des membres du comité de règlement des différends de l'ARMP Tchad : le parcours du Sultan Ali Abdoulaye Sabre, décédé ce mercredi