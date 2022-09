Tchad : "il faut penser aux enseignants, il faut augmenter leur salaire", Adoum Sougui

Adoum Sougui, politico-militaire de retour au Tchad après 25 ans d'exil et participant au dialogue national, a abordé plusieurs sujets dans son intervention aux assises.



"La corruption et les détournements des biens publics sont des vecteurs du sous-développement. Tant qu'on ne résout pas ces problèmes, on ne pourra jamais avancer", indique-t-il.



S'agissant de l'éducation nationale, il appelle à penser aux enseignants et à augmenter leur salaire. "Ils sont en train de vivre dans la misère", déplore l'intervenant.



Concernant l'énergie, Adoum Sougui souhaite que le problème de l'électricité soit résolu tandis que le prix du carburant à la pompe soit diminué.



En matière de sport, il demande à l'État de multiplier la création des clubs pour permettre à la jeunesse de s'épanouir.