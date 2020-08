Tchad : "il faut permettre à la jeunesse tchadienne de s'engager à tous les niveaux"

Le volontariat, "une nouvelle forme d'engagement pour les jeunes"



Le volontariat est "une sorte d'engagement nouveau", estime Naïr. Il poursuit en expliquant qu'aujourd'hui les jeunes "doivent s'engager sans rien attendre. Le volontariat est une chose qui permet de faire naître chez nous les jeunes cet esprit patriotique, cet esprit de vouloir changer les choses, sans attendre rien en retour."



Et d'ajouter que "malheureusement au Tchad, on ne peut pas travailler sans rien. On doit changer cet esprit là. Ce volontariat se traduit par l'amour de son pays. Par amour de son pays, on fait beaucoup de choses, sans rien attendre."



Au niveau mondial, le continent compte plus de 200 millions de jeunes. "C'est une force pour le continent. Nous en tant que tchadiens, nous devons nous placer sur cet échiquier mondial pour permettre de montrer la force de la jeunesse tchadienne à travers des innovations. En tant que jeunes, nous avons le devoir de créer, transformer, inventer et surtout utiliser des outils dans lesquels nous avons la maitrise, à savoir par exemple les nouvelles technologies", préconise-t-il.



Naïr Abakar précise que "si on veut avoir un nom en Afrique au nom du Tchad, on est obligés d'avoir des modèles et surtout des personnes qui ont cette aura là, mondiale, internationale, qui ont un rayonnement. Il est important pour nous de s'aider mutuellement mais aussi d'aider toutes nos actions locales."



Ces dernières années, de nombreux jeunes tchadiens se mettent en avant avec des actions entrepreneuriales. "Il est important de s'aider mutuellement pour que ces exemples de réussite locale deviennent des exemples continentales", observe Naïr Abakar.