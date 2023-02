Tchad : "il faut que les gouverneurs aussi s'assument"

Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Idriss Dokony Adiker, a participé à la 5ème conférence des gouverneurs pour discuter de la sécurité dans le pays. Dans son discours, il a souligné qu'il est le ministre de la République et non pas le ministre d'une province. Il a également fait remarquer que 70% des gouverneurs actuellement en poste sont des militaires, ce qui signifie qu'ils ont une expérience précieuse en matière de sécurité.



Le ministre a expliqué que les forces de sécurité déployées en province sont à la disposition des gouverneurs et ne dépendent plus du ministère de la sécurité publique. Ils sont déployés dans les provinces pour garantir la sécurité sur le territoire. Si un gouverneur rencontre des problèmes de sécurité dans sa province, il peut demander l'envoi de forces supplémentaires.



Le ministre a également raconté son expérience à Sarh et Moundou, où il a passé une semaine pour dégager environ 200 personnes, soldats et chefs compris, qui ne jouaient pas leur rôle de manière adéquate. Il a affirmé que le gouvernement est prêt à agir si les gouverneurs les en informent.



Le général Idriss Dokony Adiker a appelé les gouverneurs à assumer leurs responsabilités en matière de sécurité. Il a également instruit les commandants de la gendarmerie nationale, les délégués de police et les chefs de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT) à obéir aux gouverneurs de leur province.