Tchad : "il faut s'attaquer à la pandémie des inégalités" (président CNDH)

Le président de la CNDH, Djidda Oumar Mahamat, a appelé jeudi à maintenir la vigilance en matière des libertés, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'Homme.



"Chacun à son niveau doit veiller au respect des droits de l'Homme. (...) Nous devons tous être des défenseurs de droits de l'Homme", préconise Djidda Oumar Mahamat.



Selon lui, "l'année qui vient de s'écouler se caractérise entre autres par la pandémie de Covid-19. Cette crise de coronavirus a été alimentée par l'aggravation de la pauvreté, l'augmentation des inégalités, la discrimination structurelle profondément ancrée, ainsi que par d'autres lacunes dans la protection des droits de l'Homme".



"Seules des mesures visant à combler ces allégations et à faire progresser les droits de l'Homme permettront de rétablir pleinement et construire un monde meilleur, reluisant, plus juste et plus durable", estime Djidda Oumar Mahamat.



Pour sortir de la crise, Djidda Oumar Mahamat appelle à "s'attaquer à la pandémie des inégalités". Pour cela, "les droits économiques et socio-culturels doivent être promus et protégés, ainsi, il faut un nouveau contrat social pour une nouvelle ère".



"Chacun a un rôle à jouer dans la construction d'un Tchad d'après Covid-19 qui soit meilleur pour la génération actuelle et pour la génération future", indique Djidda Oumar Mahamat.