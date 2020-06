Tchad : "il n'est pas exclut que cette épidémie puisse rebondir", Pr. Choua Ouchemi

"Nous sommes actuellement dans une espèce de phase de rémission de l'épidémie. Mais toutes les épidémies dans leur histoire rebondissent", a déclaré mardi le coordonnateur national de riposte, Pr. Choua Ouchemi, lors de l'inauguration d'un nouveau centre de diagnostic de Covid-19 à l'Hôpital général de référence nationale.



Selon lui, "il n'est pas exclut que cette épidémie puisse rebondir. Être prêt du point de vue du diagnostic est capital pour pouvoir prendre toute décision et gérer la maladie."



Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a souligné que "dans bientôt, un autre site de diagnostic de Covid-19 verra le jour à l'IRED. Et s'en suivra dans un bref délai l'extension des sites de diagnostic Covid-19 dans les provinces."



​Ces deux nouveaux sites qui viennent renforcer le laboratoire mobile de Farcha, permettent d’augmenter substantiellement le nombre de testes 100 à 676 par jour.



"5 sur 16 machines Gen-Expert seront bientôt paramétrées pour le diagnostic de Covid-19 pour être déployées dans les chefs-lieux des provinces à savoir Moundou, Sarh, Mongo, Abéché et N’Djamena", a précisé jeudi le ministre de la Santé publique à l'Assemblée nationale.