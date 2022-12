TCHAD

Tchad : "il n'y a pas de mauvais soldat, il n'y a que des mauvais chefs", ministre Sécurité

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 7 Décembre 2022

Le conseiller national Ahmat Bedeï Toullomi a interpellé le 5 novembre le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration sur les dérives des forces de sécurité lors des fouilles. Il s'est dit outré par la négligence et le mépris des agents en charge des fouilles vis-à-vis des officiels et personnalités, même lorsque ceux-ci présentent une carte.