Tchad : "il n'y a pas de paix tant que l'injustice prend le dessus", prévient Wakit Tamma

La marche a été initiée au nom des victimes de Faya, Abéché, Sandana et d'autres victimes tombées en disant "non" à l'injustice.



Me Max Loangar, coordonnateur du mouvement citoyen, affirme que Wakit Tamma "n'est pas un ballet ou un phénomène social (...) mais c'est un lieu de d'expérimentation de la conscience citoyenne, un incubateur des idées progressistes républicaines". Selon lui, "cette coalition est debout pour le bien-être de la société tchadienne en général et la jeunesse particulièrement".



Me. Max Loalngar rappelle qu'à son arrivée, le CMT s'est fixée plusieurs objectifs : promouvoir la paix, la stabilité et le dialogue. Pourtant, il est aujourd'hui "incapable d'assurer la sécurité de la population, moins encore dire qu'il prône la paix et la cohésion sociale".



"Il n'y a pas de paix tant que l'injustice prend le dessus", estime le coordonnateur de Wakit Tamma.