Tchad : "il ne fait aucun doute que ce n'était pas une manifestation", Alladoum Djarma

Le conseiller national Alladoum Djarma Balthazar est revenu ce 3 novembre sur les évènements meurtriers du 20 octobre 2022. Il a estimé qu'il ne s'agissait pas de manifestations.



"Pour nous autres, il ne fait aucun doute que ce n'était pas une manifestation. À moins que ceux qui refusent d'entendre raison puissent dire autre chose. (...) Quand on attaque un gendarme avec une arme à la main, c'est que quelque part, on n'est pas dans la loi. Malheureusement, dans le maintien de l'ordre, il y a eu des failles", a relevé Alladoum Djarma Balthazar.



Selon lui, "parmi les morts, nous avons des gens qui ne connaissent rien de la politique. Parmi les personnes arrêtées, il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi la politique". Alladoum Djarma Balthazar a interpellé le premier ministre sur ce que le gouvernement prévoit en vue d'indemniser les victimes et les familles.