Tchad : "il ne faut pas étouffer le PCMT. Il a beaucoup de potentialités"

Mbaïdessem Ndonadji, participant au dialogue national, s'interroge sur la proposition de la commission ad hoc de dissoudre le Conseil militaire de transition (CMT) et de laisser en place les autres organes. "Pourquoi dissoudre le CMT et laisser les autres organes ?", dit-il. Mbaïdessem Ndonadji suggère de "dissoudre tous les organes et de les remettre à nouveau pour la refondation de notre pays".



Il implore de ne pas étouffer le jeune Mahamat Idriss Deby, actuel chef de la transition. "Il a beaucoup de potentialités pour son avenir", selon lui.



« Pour nos intérêts, nous voulons à tout prix le maintenir. (...) Qu'un Premier ministre soit élu et encadré par un décret », indique Mabaïdessem Ndanodji.



Pour ce dernier, « on n'a pas besoin de maintenir 93 personnes et chercher à ajouter 94 personnes » au Conseil national de transition.