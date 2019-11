Tchad : il poignarde à mort son ex-femme par "jalousie"

MOUNDOU - Mahamat Abakar, un homme d'une trentaine d'années, a froidement assassiné son épouse Kaltouma Djimet à Tayé, un quartier de la ville de Moundou, en l'a poignardant de trois coups de couteau.



Il justifie son acte par jalousie à cause de l'amour qu'il ressentait pour son ex-femme. Celle-ci l'a abandonné pour se marier à un autre homme. C'est ainsi que mardi dernier, aux environs d'une heure du matin, il s'est introduit clandestinement chez son ex-femme pour lui administrer plusieurs coups de poignard.



Son forfait accompli, le présumé assassin s'est enfui pour se réfugier à Béssao dans les Monts de Lam pendant quelques heures avant de revenir à Moundou. Il a eu la malchance de tomber dans les mailles de la police nationale qui était à ses trousses.



Mahamat Abakar et six autres présumés malfaiteurs ont été présentés ce mardi 26 novembre 2019 aux autorités administratives, judiciaires et à la presse locale de Moundou. Ils ont ensuite été incarcérés à la maison d'arrêt de Madaga.



Le secrétaire général provincial a demandé à la population de collaborer avec les éléments de la sécurité pour le maintien de l'équilibre social.



Dans un ton ferme et serein, le procureur de la République près la Cour d'appel de Moundou, Brahim Ali Kolla rassure que ces personnes mal intentionnées répondront de leurs actes devant la loi.



Cette année, la commémoration de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes -le 25 novembre- a été un temps fort de sensibilisation et de mobilisation.



Lundi, une campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes a été lancé dans la ville de N'Djamena et la province du Hadjer Lamis, par la l'ONG Voix de la femme.