Tchad : "il suffit de créer une industrie, dans les trois mois on vous tombe dessus" (Amir Adoudou Artine)

"C'est vrai que même si c'est quelque chose d'important, il faut qu'on puisse sortir un peu de ce carcan parce que ce n'est pas tout le monde qui réclame de l'argent à l'État, ce n'est pas tout le monde qui est importateur, et il faut que nous, opérateurs économiques et le gouvernement, on ait une vision sur le futur", a préconisé le candidat à la réélection à la tête de la CCIAMA.



Amir Adoudou Artine a également mis en exergue des difficultés qui peuvent constituer des obstacles au désir d'industrialisation : "Maintenant, il suffit de créer une industrie, dans les trois mois on vous tombe dessus. De l'autre côté, on connaît parfaitement notre tissu économique. Nous n'avons pas les moyens d'investir. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Avec le ministère des Finances, qu'est-ce qu'on peut mettre comme outils pour pouvoir démarrer ces initiatives ?"



Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a estimé que l'aspect industrialisation ne doit pas forcément impliquer de lourds investissements. "Des petites industries ici et là pour que nous puissions substituer aux importations de la production locale", a-t-il dit.



Tahir Hamid Nguilin a évoqué "l'exemple des pays comme l'Inde, comme les pays de l'Asie du Sud Est qui ont commencé un peu comme nous, avec des industries de gauche à droite, et qui ont fait que petit à petit ça s'est amélioré et ça s'est agrandi."



La plateforme de Convergence économique opte pour une stratégie participative qui positionne le secteur privé au Tchad comme moteur du développement économique.